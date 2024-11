Assalto rosso al supermercato, Salvini a valanga: "Minus habens, galera a multa"

30 novembre 2024 a

In una diretta social su TikTok per commentare le ultimi di fatti dal nuovo codice della strada al contrasto contro gli sioperi selvaggi, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini tratta anche il corteo dei pro Palestina di sabato 30 novembre a Roma. In particolare i leader della Lega pone l'attenzione al blitz di un gruppo di manifestanti a volto coperto che hanno assaltato un supermercato Carrefour in via Labicana, spaccando le vetrine e imbrattando i muri con slogan, e sul lancio di petardi e fumogeni contro le forze dell'ordine vicino alla Fao, in viale Aventino. "Non è così che si chiede un futuro migliore per il nostro Paese, spero che vengano identificati e che paghino di tasca loro se danneggiano qualcosa", afferma Salvini.

Scioperi, nuovo Codice della Strada, processo. Qualche minuto in diretta insieme a voi!

https://t.co/sXfKN7yC8I — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 30, 2024

Insomma, "pagano mamma e papà se hanno dei figli cretini che vanno in piazza col volto coperto a lanciare oggetti contro le forze dell'ordine", continua il leader della Lega. Sull'assalto al supermarket, Salvini chiede: "Ma che cosa c'entra con la pace nel mondo, con la legge di bilancio, con la Palestina, con Israele e con le guerre attaccare un supermercato? Sono dei minorati, dei minus habens... galera e multa". Fortunatamente, continua nella live, "il 99% delle ragazze dei ragazzi sono persone per bene, magari vanno in manifestazione, fanno autogestione al liceo o fanno Il picchetto, ma non fanno casino e non danneggiano le scuole, i negozi e le strade e non insultano i poliziotti".