Rampini inchioda le femministe: "L'Occidente è un modello per i diritti della donna"

“Ci vergogniamo di dire che l'Occidente è un modello per i diritti della donna, eppure questa è la realtà”: Federico Rampini svela “l’imbarazzo” delle femministe italiane e inchioda la loro difficoltà ad “appropriarsi dei valori del progresso occidentale”. Ospite di Paolo Del Debbio e del suo Dritto e Rovescio su Rete 4, l’editorialista de Il Corriere della Sera analizza lo stato dei diritti delle donne in Paesi come l’Iran e l’Arabia Saudita e poi il ruolo delle femministe nostrane e d’oltreoceano e la loro “ostilità” – così la definisce – verso l’Occidente. “Sono stato in Iran con mia moglie – esordisce Rampini – in Iran non ha la possibilità di vestirsi in base alle sue convinzioni. Deve mettere il velo, punto e basta. Così decide il regime iraniano. Quelle donne iraniane che provano a ribellarsi purtroppo fanno una brutta fine, non c'è la libertà di scelta”.

Altro paese, Arabia Saudita: “L'ho visitata in due occasioni abbastanza vicine – spiega il giornalista – nel 2017 ancora c'era l'obbligo di velo per le donne saudite, non potevano guidare, non potevano viaggiare da sole”. Situazione ben diversa 7 anni dopo: “L'Arabia Saudita ha fatto dei cambiamenti di legge e di costume straordinari. Le donne si possono togliere il velo, possono guidare, possono viaggiare da sole senza obbligo di essere accompagnate. È un paese veramente importante perché custode dei due luoghi sacri dell'Islam”. Poi è la volta dell’Occidente e le contraddizioni sono dietro l’angolo: “La comunità islamica qui in America è molto importante – racconta – Siamo pieni di immigrati islamici in America, pochissime donne qui mettono il velo, ormai è in disuso, salvo un'eccezione recente”.

L’eccezione a cui si riferisce avrebbe alla base una motivazione politica più che religiosa: “Le studentesse universitarie che hanno occupato i campus per protesta contro le azioni israeliane a Gaza, hanno improvvisamente cominciato a mettersi il velo e addirittura a seguire delle funzioni religiose all'interno delle università, con degli imam che andavano”. “Un gesto di ostilità all'Occidente – spiega Rampini che poi piomba sullo scenario italiano con una durissima bordata alle femministe nel nostro Paese – Il problema nostro, che tra l'altro era molto evidente nel servizio in cui tu hai fatto vedere quella manifestazione di femministe italiane, è l'imbarazzo che c'è in un paese come l'Italia ad appropriarsi dei valori del progresso occidentale. Ci vergogniamo di dire che l'Occidente è un modello per i diritti della donna, eppure questa è la realtà”.