Harry e Meghan preoccupati? Arriva il documentario con i retroscena "esplosivi"

Nuove rivelazioni su Harry e Meghan e sul loro allontanamento dalla royal family potrebbero presto riaccendere i riflettori su una delle questioni che più dividono gli inglesi. Il prossimo 3 dicembre, stando a quanto riporta l’Express, il canale tedesco ZDF manderà in onda il documentario “Prince Harry. The Lost Prince”, diretto da Ulrike Grunewald. Progetto, questo, per cui sarebbero state interrogate sulla vicenda persone vicine ai duchi Sussex sia in California sia a New York e che la coppia, proprio per questo motivo, non avrebbe accolto con molto entusiasmo.

Ad agitare il principe Harry non sono solo le ombre sulle quali il documentario potrebbe fare luce, ma anche una coincidenza: "Prince Harry. The Lost Prince" arriverà nello stesso periodo di diffusione della serie Netflix che il duca ha dedicato alla storia del polo e il rischio è che il primo prodotto possa rubare spazio e pubblico al secondo. Pare, inoltre, che l'intento del programma che verrà trasmesso sul canale ZDF punti a svelare come sarebbe cambiata la quotidianità del duca e della duchessa di Sussex attraverso retroscena che, secondo il Mirror, saranno "esplosivi".

“La royal family deve fronteggiare i difficili sviluppi e la riorganizzazione [familiare] dopo la Megxit, la morte della Regina e il cancro di Carlo e Kate. Che ruolo avrà Harry in futuro?”, dichiara il network nel comunicato promozionale del documentario. Harry, si apprende, "rimane un personaggio pubblico. Il suo impegno nei confronti delle organizzazioni caritatevoli, come gli Invictus Games che lui ha fondato… continua a metterlo sotto le luci dei riflettori”. Il secondogenito di Re Carlo, però, resta "una figura controversa. Ha sempre combattuto contro il suo ruolo di riserva. I paparazzi e la stampa sono, per lui, una spina nel fianco. In più le sue rivelazioni, negli ultimi anni, hanno causato molti problemi all’interno della famiglia”.