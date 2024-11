Principe William, l'amara confessione: l'anno più difficile della mia vita

08 novembre 2024 a

Il principe William ha descritto l’anno trascorso, in cui sua moglie Kate e suo padre Re Carlo III hanno combattuto contro il cancro, come «brutale» e probabilmente il «più duro» della sua vita. L’erede al trono britannico ha parlato ai giornalisti al termine di una visita di quattro giorni in Sudafrica per la sua iniziativa Earthshot Prize. «Sinceramente, è stato terribile. È stato probabilmente l’anno più duro della mia vita. Quindi, cercare di superare tutto il resto e tenere tutto sotto controllo è stato davvero difficile», ha detto William.

Lo scorso febbraio Buckingham Palace ha annunciato la diagnosi di un cancro a Re Carlo III, 75 anni, e il mese successivo a Kate Middleton, principessa del Galles, 42 anni. Da allora, sia Carlo che Kate sono tornati in modo limitato agli impegni pubblici. «Sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose che hanno fatto», ha sottolineato William. «Ma da un punto di vista familiare personale, è stato, sì, è stato brutale», ha continuato l’erede al trono. Quando gli è stato detto che sembrava rilassato, William ha risposto che «non potrebbe essere meno rilassato quest’anno. È più una questione di darsi una mossa e continuare a camminare», ha ancora detto il principe. «Mi piace il mio lavoro e mi piace darmi un ritmo, e assicurarmi di avere tempo anche per la mia famiglia», ha ancora raccontato.

Oltre ai problemi di salute, quest’anno la famiglia reale ha dovuto affrontare continue tensioni legate al principe Harry. I legami di Harry con la sua famiglia sono diventati sempre più tesi da quando lui e la moglie Meghan hanno lasciato la vita reale e si sono trasferiti in California nel 2020. William e Harry erano essere molto uniti, un legame che è stato forgiato con la morte della loro madre, la principessa Diana, nel 1997. Ma secondo i resoconti dei media britannici, non si parlano da due anni. In Sudafrica, a Città del Capo, William ha premiato i progetti che cercano nuove soluzioni alle sfide che la natura e il clima del mondo devono affrontare. L’erede britannico è anche impegnato in un programma quinquennale, Homewards, lanciato dalla sua fondazione filantropica per affrontare il problema dei senzatetto nel Regno Unito.