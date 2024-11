Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini disintegra Angelo Madonia: “Mi stava sulle balle quando…”

29 novembre 2024 a

a

a

Arriva l’intervento a gamba tesa di Federica Pellegrini sul caso che fa parlare tutti di Ballando con le Stelle. La campionessa olimpica è stata intercettata da Valerio Staffelli, parlando dell’allontanamento di Angelo Madonia, suo (ex) istruttore di ballo e fidanzato di Sonia Bruganelli, concorrente poi eliminata dal programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, le parole della stella del nuoto.

Ballando, nuovo retroscena su Madonia: il vero motivo dell'addio

Quando Staffelli le ha chiesto se ha notato che Madonia, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Bruganelli, Pellegrini è andata dritta al punto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”. Ora Federica proseguirà il percorso con un nuovo partner di ballo: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui!”.

Caso Madonia a Ballando, la verità di Zazzaroni: "Lucarelli e Pellegrini non c'entrano"

Secondo il Corsera c’è una spiegazione a tutto il caos sul benservito a Madonia: “Una volta eliminata dalla gara la sua fidanzata Sonia Bruganelli, la sua presenza è diventata meno funzionale alle schermaglie del format. Dietro le quinte del programma molti spiegano che sia stata proprio la ex campionessa olimpica a chiederne la testa, stufa di avere accanto un partner che ballava con lei, ma pensava ad altro. L’occasione dell’eliminazione della ex signora Bonolis è arrivata al momento giusto e Milly Carlucci non si è fatta pregare”.