Basciano-Codegoni, continuano a volare gli stracci: il tradimento e il nome dell'attore

Alice Antico 28 novembre 2024 a

a

a

Domenica scorsa, Fabrizio Corona ha pubblicato un video di un'ora sul suo nuovo canale YouTube, in cui ha intervistato Alessandro Basciano, ex corteggiatore di "Uomini e Donne" e concorrente del Grande Fratello Vip. Basciano ha affrontato accuse di stalking e aggressione da parte della sua ex fidanzata, Sophie Codegoni, che hanno portato al suo arresto. Dopo circa 36 ore nel carcere di San Vittore, è stato rilasciato per mancanza di prove.

"Mi spiava, mai ritirato la querela": Codegoni torna a parlare di Basciano

Durante l'intervista, Basciano ha parlato di un presunto tradimento da parte di Sophie con l'attore spagnolo Aron Piper, noto per il suo ruolo nella serie "Élite" su Netflix. Ha descritto come Sophie fosse presente a una cena in un club di Milano e come la situazione si sia evoluta in un incontro privato con l'attore. Basciano ha affermato: “Quello che è successo a giugno per me è un tradimento... Lei si mette sulle orme di un noto attore... Alla fine rimangono soli lei e questo attore." Fabrizio Corona ha confermato il nome dell'attore, dichiarando: “Lo dico io chi è, si chiama Aron Piper. Ma non ci ha fatto l’amore”.

"Ho protetto nostra figlia": Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Basciano

Basciano ha accusato Piper di aver offerto cocaina a Sophie e ha espresso indignazione per il comportamento della sua ex compagna, sottolineando che aveva lasciato la figlia con la madre per seguire un uomo in quelle condizioni. La vicenda ha suscitato forti reazioni online, ritenuta delicata per essere trattata su un canale YouTube. In merito alle accuse ricevute, Basciano ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti durante l'interrogatorio che ha preceduto la sua scarcerazione. Il Giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, ha ritenuto che il quadro indiziario fosse insufficiente per mantenere la misura cautelare. Ha evidenziato come i messaggi scambiati tra i due mostrassero una relazione non caratterizzata da paura e che Sophie aveva in passato ritirato una querela contro Basciano. L'avvocato difensore, Leonardo D'Erasmo, ha sottolineato l'estraneità di Basciano ai fatti contestati e criticato il "processo mediatico" che ha circondato l'arresto. La situazione tuttavia rimane complessa e richiede ulteriori approfondimenti investigativi. Cosa accadrà ancora?