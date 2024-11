Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Basciano: "Ho protetto nostra figlia"

23 novembre 2024 a

Sophie Codegoni "si è trovata a vivere in un costante stato di ansia e nella perdurante paura di essere continuamente controllata" dall’ex compagno Alessandro Basciano. È quanto riporta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 35enne accusato di atti persecutori commessi dal luglio 2023 fino allo scorso 14 novembre. La ragazza di 23 anni ai Carabinieri ha riferito che il comportamento di Basciano "l’ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita", dal momento che "ha iniziato a non uscire più da sola, se non le volte" in cui sapeva dai social che lui fosse "via per lavoro". Dopo ore di assenza dai social, Codegoni ha rotto il silenzio e, in una storia Instagram, ha comunicato ai follower la sua verità.

"Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo", ha scritto Codegoni in merito all'arresto dell'ex compagno per stalking nei suoi confronti.

"In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano", ha aggiunto l'influencer, ribadendo a più riprese che la priorità, per lei, sono la sicurezza e il benessere della figlia.