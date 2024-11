L'aria che tira, fuori programma in diretta: "Il sionismo è una m...". Video clamoroso

15 novembre 2024 a

A Bologna va in scena il No Meloni Day, manifestazione studentesca in cui si sovrappongono varie iniziative della sinistra movimentista, dalla difesa della Palestina con relativi attacchi a Israele alla lotta contro il patriarcato. Le immagini della giornata di protesta vengono mandate in onda nel corso della puntata di venerdì 15 novembre de L'aria che tira, su La7, e quando David Parenzo decide di collegarsi anche via audio con la piazza accade l'imprevisto. I microfoni venono attivati, solo che in quel momento un manifestante sta urlando al microfono con voce gutturale "Il sionismo è una me**a!".

"Ora a Bologna c'è questa manifestazione con uno slogan non violento"

Si apre l'audio del collegamento: "il sionismo è una merda" #lariachetira pic.twitter.com/RBzsZv4CCs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 15, 2024

Urlo che lascia sgomento lo stdio con gli ospiti e il conduttore che non possono fare ameno di lasciarsi scappare una risata. ì"Abbiamo beccato proprio il momento topico della manifestazione...", ironizza Parenzo. "Questa diventa virale", fa notare Francesco Giubilei, ospite del programma in quel frangente.