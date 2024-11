L'Aria che Tira, Bocchino polverizza il magistrato: "Atteggiamento cafone e razzismo da radical chic di sinistra"

13 novembre 2024 a

Scontro tra Italia Bocchino e il magistrato Edmondo Bruti Liberati durante la puntata del 13 novembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da David Parenzo. L’ex Procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati risponde con sarcasmo all’ex parlamentare sulle polemiche tra governo e magistratura: "Non sono all'altezza di rispondere ad un costituzionalista come lui...".

Bocchino qualche minuto dopo viene interpellato da Parenzo, senza rispondere alla domanda e rispondendo per le rime a Bruti Liberati: “Mi permetto di rubare qualche secondo per rispondere all'atteggiamento un po' cafone di Bruti Liberati sulle mie capacità e la mia conoscenza del diritto costituzionale. Vede Bruti Liberati io sono stato allievo di Antonio Baldassarre nello studiare diritto costituzionale, che poi diventò presidente della Corte Costituzionale, ho fatto il parlamentare, vent'anni di commissione affari costituzionale e relatore di progetti di riforma. Io so che per lei è molto poco, molto poco, so il diritto costituzionale meglio del 90% dei magistrati italiani, che non ne sanno nulla. Per lei è poco perché lei ha il razzismo tipico dell'ideologia dei Radical chic di sinistra, che considera noi di destra dei rozzi. degli ignoranti, dei cittadini di serie B. Atteggiamenti come i suoi sono tristi, usano sberleffo nei confronti di una persona tra l'altro più giovane verso la quale una persona anziana come lei dovrebbe avere frasi di incoraggiamento. E’ – chiosa Bocchino – più politico di molti politici”.