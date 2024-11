In mezz'ora, Tajani sul mandato arresto Netanyahu: "Decisioni non siano politiche"

24 novembre 2024 a

a

a

«Noi riconosciamo la Corte Penale internazionale, la sosteniamo. Importante è che le decisioni della Corte non siano politiche». A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a "In mezz’ora" su Rai3 dei mandati di cattura spiccati dalla Corte contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa, Yoav Gallant.

Sulla decisione della Corte, il ministro Tajani ha spiegato che andrà al G7 dei ministri degli Esteri «con la posizione di vedere cosa fare, discutere insieme per vedere come reagire a questa scelta». «È inconcepibile che si metta un terrorista che ha pianificato l’omicidio casa per casa di migliaia di ebrei con un capo di governo eletto democraticamente». «Si può non essere d’accordo su come Israele ha reagito e per quello che è stato fatto a Gaza ma questo non significa che si possa mettere sullo stesso piano un terrorista e il presidente del consiglio di un Paese democratico che è anche amico dell’Occidente. Bisogna essere prudenti».