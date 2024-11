Lorenzo Pellegrini, crollano le accuse della escort. Fabrizio Corona nei guai?

22 novembre 2024 a

Colpo di scena e ribaltone: nessuno stalking da parte del capitano della Roma, Lorenza Pellegrini, ai danni di una escort. Cadono le accuse nei confronti del calciatore giallorosso e la donna è a sua volta accusata di minacce e calunnia, con Fabrizio Corona che rischia di essere coinvolto. A riportare l'esito della fine delle indagini è Repubblica che fa sapere come per Pellegrini si profili l'archiviazione, dal momento che le accuse della donna che aveva parlato di incontri, molestie e quant'altro, non hanno retto alle verifiche degli inquirenti. In particolare l'incrocio delle celle telefoniche ha dimostrato che lei e il calciatore non si sono mai incontrati.

E Corona che c'entra? L'ex agente fotografico aveva rilanciato sul suo sito la versione della donna e aveva pubblicato parte delle conversazioni girategli dalla escort, oscurando tutti i riferimenti. La donna aveva riferito di aver avuto un primo incontro con Pellegrini in una casa in zona Prati, a Roma. Le molestie sarebbero iniziate qualche tempo dopo. Tutto falso. Ora Corona rischia l'accusa di diffamazione. E resta l'interrogativo: perché la escort ha inventato tutto tirando in ballo Pellegrini?