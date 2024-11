Ilary Blasi denuncia Francesco Totti. Ma la polizia la sbugiarda: “Con la figlia c'era la tata”

21 novembre 2024 a

a

a

Una serata di maggio 2023 si trasforma in un episodio che attira ancora una volta l’attenzione mediatica: Francesco Totti, ex capitano della Roma, si trova coinvolto in una vicenda legale legata alla figlia di otto anni. Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della Polizia si presenta presso la sua abitazione a Roma Nord, dove la situazione viene prontamente chiarita dalla babysitter presente sul posto: il padre non è a casa, ma la piccola non è sola, c’è appunto la tata.

"Si sono stretti la mano": Totti-Blasi, colpo di scena. Il ruolo del figlio Cristian

A scatenare il tutto, riferisce il Corriere della Sera, è Ilary Blasi, conduttrice televisiva e ormai ex moglie di Totti, che presenta una denuncia per abbandono di minore. Secondo la Blasi, il padre avrebbe lasciato la figlia sola in casa per trascorrere una serata fuori, violando il patto di fiducia genitoriale. La denuncia è al vaglio della Procura, e il magistrato Giuseppe Cascini, coordinatore del gruppo che si occupa di reati legati ai minori, dovrà decidere se archiviare il caso o procedere formalmente con le accuse. La vicenda specifica risale a quella sera di maggio, quando una chiamata di Blasi al numero d’emergenza 112 solleva l’allarme. La conduttrice, preoccupata per la figlia, scopre durante una videochiamata che Totti non è in casa. La situazione, però, si rivela meno “drammatica” di quanto inizialmente preventivato: la bambina è sotto la supervisione di una babysitter, una vicina di casa di fiducia che, in altre occasioni, ha già svolto questo ruolo. La piccola dorme serenamente nella sua stanza, ignara dell’agitazione che si sta creando.

La nuova fiamma di Totta, gaffe clamorosa di Cecchi Paone: "Sono mortificato"

Gli agenti di polizia, giunti sul posto, confermano che la bambina non è sola e che non ci sono motivi di preoccupazione. Nel frattempo, Totti fa ritorno a casa, spiegando che era semplicemente al ristorante nelle vicinanze. Nessun reato viene registrato quella notte, e l’episodio sembrava chiuso. Malgrado ciò la denuncia depositata successivamente da Blasi ha riportato l’attenzione su quanto accaduto, aprendo un’indagine formale. Ora spetta alla magistratura decidere il destino legale di questa vicenda, che aggiunge un nuovo capitolo alle tensioni già emerse durante la separazione tra Totti e Blasi.