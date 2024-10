Totti e la nuova fiamma, gaffe clamorosa di Cecchi Paone: "Sono mortificato"

24 ottobre 2024 a

a

a

La "liaison" tra Francesco Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli è "più di un'indiscrezione", spiega Umberto Brindani, il direttore di Gente, intervenuto nella puntata di giovedì 24 ottobre a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Le foto pubblicate dal settimanale "raccontano di lei che entra in un hotel di Roma, lui che la raggiunge dopo pochi minuti ed escono sempre separati dopo circa un'ora e mezzo". A quel punto sono scattate le verifiche, con i giornalisti di Gente che hanno chiamato la diretta interessata che"tra mille imbarazzi a domanda diretta se c'è una liaison con Totti ha risposto di sì", afferma Brindani. Insomma, la giornalista ha ammesso una relazione. Mentre scorrono le foto della 31enne, Alessandro Cecchi Paone si lascia scappare qualche commento esplicito sulle sue forme e in particolare sul generose décolleté, facendo scattare il richiamo (bonario) della conduttrice.

La bomba di Gente: “Ho una liaison con Totti”. Con chi l'hanno pizzicato: impazza il gossip

Mentre si parla della vicenda, emerge l'identikit di Jacobelli, ex Dazn e oggi in forza proprio a Sport Mediaset. Informazioni che sorprendono il giornalista e divulgatore scientifico: "Ma sono mortificato, è una collega di Mediaset! È terribile, scusate...", afferma Cecchi Paone. "E ancora: "Ho fatto una gaffe orrenda, ma sono gigantesche...", rimarca chiamando in causa il giornalista Davide Maggio, anche lui ospite della trasmissione: "Dovevi dirmelo!".

Totti e la nuova fiamma, l'ultima spifferata di gossip è clamorosa

Passato l'imbarazzo, si torna a parlare del Totti-gate con Francesca Barra che fa notare che in passato si era molto chiacchierato delle presunte relazioni del calciatore ex capitano della Roma ma, come lamentato da Ilary Blasi, c'è sempre stata una sorta di "protezione" da parte dei romani nei confronti dell'ex Pupone. "Evidentemente lui, forte di questa indulgenza, ha fatto qualcosa senza nessun tipo di prudenza - commenta Barra - forse è la caduta di un re, forse Roma non lo protegge più".