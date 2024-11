È sempre Cartabianca, Al Bano rilancia su Trump: "Perché è una garanzia"

20 novembre 2024 a

a

a

Nei giorni successivi alla vittoria di Donald Trump, hanno attirato l'attenzione di molti le dichiarazioni di Al Bano Carrisi. Il motivo? Il cantante non ha nascosto di essere rimasto soddisfatto dal risultato delle elezioni presidenziali statunitensi. Bianca Berlinguer, che ieri ha aperto la puntata con il sempre presente Mauro Corona e con Carrisi, non ha potuto evitare di tornare sul tema e, anzi, ha punto subito il suo ospite. "Come mai ti piace tanto Trump?", ha domandato la conduttrice di È sempre Cartabianca.

Video su questo argomento "Vuole la terza guerra mondiale". L'accusa di Trump Jr. a Biden: scatena il caos

"Mi sembra che sia l'unico presidente americano che non ha fatto una guerra e che ha evitato quelle che potevano essere probabili: questa è già una bella garanzia", ha scandito Al Bano dallo studio del talk-show di Rete 4. Berlinguer non ha indietreggiato e, anzi, lo ha incalzato: "E l'assalto a Capitol Hill?". "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra": è stata la risposta pronta del cantante. Tra le questioni sviscerate in diretta anche la decisione di Joe Biden di autorizzare l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio contro la Russia.

"Internet sbalordito", il post di Musk su Miss Universo fa impazzire la galassia woke

Fatto, questo, che non ha che confermato quanto sostenuto dall'ospite. "Ha ragione il buon Trump. Mi auguro che quella di Putin sia soltanto la voglia di spaventare. Stanno giocando con l'umanità, che è la cosa più grave. Indipendentemente da dove arriva. Trump ha sostenuto che non ci sarà guerra quando lui sarà al potere ed è quello che noi vogliamo", ha spiegato Al Bano. "A chi non piace? Se gli credo? Non ha fatto una guerra", ha ribadito l'artista.