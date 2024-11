Sinner strepitoso: "Non c'è posto più bello". I messaggi di Meloni, Salvini e Conte

17 novembre 2024 a

a

a

Uno strepitoso Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals all’Inalpi Arena di Torino. Nella finalissima odierna, l’altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del ranking internazionale, 27enne, con il punteggio di 6-4 6-4. Forte l'emozione dell'azzurro: "Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per essere in questa posizione, il lavoro non smetterà mai. Sappiamo che abbiamo ancora margine, è stata una stagione incredibile. Non c’è posto più bello che finire la stagione Atp qui", ha detto. "È stato incredibile - ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico - Normalmente il tifo inizia prima della partita, qui è iniziato una settimana prima, con il mio arrivo". Immediate sono state le reazioni dei politici. Prima tra tutti, Giorgia Meloni ha dedicato un post al tennista.

Sinner nella storia, batte Fritz e vince le Atp Finals: è il primo italiano di sempre

"Complimenti a Jannik Sinner che, con la vittoria alle ATP Finals di Torino e concludendo la stagione al primo posto in classifica, scrive un’altra pagina storica per il tennis italiano. Un trionfo che premia talento, dedizione e passione. Grazie!", ha scritto su X la presidente del Consiglio. "Jannik Sinner nella leggenda: vittoria in due set anche nelle Atp Finals di Torino. Grande, grande, grande": è stato invece il messaggio del vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. "Sinner primo italiano a vincere le Ato Finals. Sempre più nella leggenda. Grazie per questa meravigliosa favola che ci stai facendo vivere. Sei un grande, Jannik!", ha digitato il segretario di FI, Antonio Tajani.

Torino in delirio, Sinner travolge Ruud e vola in finale contro Fritz

Poche ma efficaci parole sono state scritte sui social anche da Giuseppe Conte: "Semplicemente perfetto! SemplicementeJannik". Anche Adriano Panatta ha parlato del successo dell'altoatesino: "Mi ha impressionato, quando ha detto il lavoro continua e che ha ancora margine. Glielo auguro. Io lo trovo imbattibile ma ha ragione, ha ancora margine. Figuriamoci dove può arrivare. Ha ancora tanti tornei da vincere- ha detto ancora può vincere anche il Roland Garros. Gli auguro di vincere Roma, lì potrà avra un’emozione ancora più grande", ha affermato con ottimismo ed euforia.