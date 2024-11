Fedez bussa al Festival di Sanremo: "Canzone inviata a Carlo Conti"

17 novembre 2024 a

Dopo il dissing con Tony Effe sulle ceneri della separazione da Chiara Ferragni, Fedez medita il grande ritorno mainstream sul palco del Festival di Sanremo. Già, proprio la kermesse in cui, "oscurando" il ruolo dell'allora moglie come co-conduttrice al fianco di Amadeus, il castello dei Ferragnez è iniziato a scricchiolare per poi implodere nel fragoroso pandoro-gate. A lanciare l'indiscrezione è Chi secondo cui il rapper milanese potrebbe partecipare al Festival.

Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante avrebbe proposto al direttore artistico Carlo Conti, che raccoglie il testimone dell'Ariston da Amadeus passato al Nove, un brano "molto personale, che parla dei suoi alti e bassi, delle sue insicurezze più profonde". Dopo le polemiche per i comizi sanremesi contro il governo, i baci e gli amplessi simulati con Rosa Chemical, Fedez vuole ripartire proprio dal Festival. Ci riuscirà?