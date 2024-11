Fedez-Ferragni, c'è l'accordo: niente mantenimento e intesa per le foto dei figli

11 novembre 2024 a

Cala ufficialmente il sipario su una delle storie d'amore più seguite d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez, attraverso i rispettivi legali, hanno trovato un accordo per la separazione. Entro sei mesi, poi, il divorzio ufficiale della coppia italiana mediaticamente più esposta di sempre. Come si legge in un articolo del Corriere della Sera, l'influencer non riceverà un assegno di mantenimento per i figli Leone e Vittoria. Contributo, questo, di cui si è vociferato molto ma che, a questo punto, sembra non avere ragione di esistere. L'imprenditrice può infatti provvedere alle spese senza il sostegno del rapper.

Ha vinto quindi la linea di Fedez, quella perseguita dai suoi avvocati, il milanese Alessandro Simeone e i romani Andrea Pietrolucci e Pompilia Rossi, che contestavano la cifra dell’assegno di mantenimento ai figli a fronte di un patrimonio milionario. Il rapper, però, ha comunque scelto di occuparsi delle spese scolastiche dei bambini. Non è tutto: Leone e Vittoria saranno affidati congiuntamente ai genitori. In altre parole, i piccoli trascorreranno lo stesso tempo con la mamma e con il papà.

Intesa raggiunta anche per quanto riguarda l'esposizione dei figli e la pubblicazione di fotografie che li ritraggono sui social. Nessun braccio di ferro. Anche per Fedez e Ferragni varranno le regole della normale giurisprudenza in materia: per postare scatti o video di Leone e Vittoria, i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione. Si chiude così un capitolo e una storia che ha fatto sognare e preoccupare.