Musk e l'ipocrisia della sinistra in fuga da X. Cerno: chi sono i veri fascisti

Il nome di Elon Musk è balzato agli onori di cronaca quando, in replica alle decisioni dei giudici italiani contro i trasferimenti dei migranti in Albania, ha lanciato su X il suo pensiero: "Questi giudici devono andarsene". Le parole del tycoon hanno presto dato il via all'esodo dalla piattaforma social dei suoi detrattori e di quelli di Donald Trump. In tutto il mondo, celebrità e testate giornalistiche di sinistra hanno cancellato il loro profilo. In Italia, "l'abbandono" di X è diventato poi un caso politico con la defezione della giudice Silvia Albano. Se ne è discusso a "Parlando liberaMente". In una lunga intervista, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno ha smascherato l'ipocrisia dell'opposizione con nettezza di parole.

“Quelli del Pd, siccome il partito si chiama ‘democratico’, credono che la democrazia si completi in un’unica parte: per questo sono loro i fascisti, se vogliamo prendere il parallelismo che loro tanto utilizzano. I comportamenti della sinistra mostrano che ha ragione chi dice che essa non usa le urne per affermare il proprio potere o il proprio ruolo, ma altri metodi: da X stanno uscendo cantanti, e vabbè, ma anche magistrati, che così ci dicono che quel pensiero non finisce nelle canzoni ma nelle sentenze. E questo è un altro paio di maniche”, ha scandito Cerno.

Tornando al "fuggi fuggi" dalla piattaforma social, il direttore de Il Tempo ha spiegato: "Musk, con poche parole su un social dove scrivono miliardi di persone, è diventato l’indicatore di dove cercare le prove della grande anomalia della giustizia italiana. Quindi a maggior ragione su X dovremmo entrarci, perché vi si trovano le prove di ciò che in questo Paese non funziona. Scappare da X e così spingere gli altri a non vederle è un modo per tutelare il gruppo che le alimenta”.