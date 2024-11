Salvini smonta i teoremi su Musk: "Finché sosteneva i democratici..." E apre a Starlink in Italia

15 novembre 2024 a

"Sicuramente ho grande stima dell’imprenditore Musk che è un visionario. Finché sosteneva i democratici, quindi la sinistra negli Stati Uniti, era un genio per tutti adesso che è al fianco di Trump diventa un pericolo pubblico". Il vicepremier e leader della Lega, Matteo

Salvini, ospite questa mattina ad Agorà su Rai 3 commenta così le reazioni alle parole di Elon Musk sulla giustizia in Italia in relazione ai centri per migranti in Albania.

"Alcuni giudici in Italia fanno politica...", ha detto Salvini, "chi giudica deve avere una carriera diversa da chi accusa. E come se l’arbitro di Milan-Inter uscisse a cena con i giocatori di una parte... Negli ultimi 30 anni 30mila italiani sono stati ingiustamente arrestati e poi una volta fuori, risarciti con 840 milioni di euro. La libertà è il bene più importante, e chi sbaglia sulla pelle di un cittadino dovrebbe pagare personalmente".

"Ci deve dire da che parte sta", Meloni stana Schlein su Europa e migranti

"Per rendersi conto che in Italia non funziona il sistema giudiziaria basta essere un cittadino italiano, non occorre essere il padrone di ’X’ o di Tesla... Bene ha fatto il presidente Mattarella a difendere la sovranità nazionale, io vengo accusato di essere sovranista, ovvero di eccedere nella difesa dell’interesse e della sovranità nazionale... - ha detto il ministro - Fatto salvo che non c’è bisogno che Musk ci ricordi che il sistema giudiziario italiano e che qualche giudici fa politica. Lo vediamo da 40 anni che qualche giudice fa politica ammettendolo, andando a manifestazioni di piazza e cortei. Su oltre novemila magistrati, stamane per fortuna la stragrande maggioranza è in ufficio, in Tribunali, ha fascicoli contro mafia camorra... La maggioranza dei giudici fa bene il suo mestiere rischiando la vita e la storia d’Italia ci ricorda, da Livatino a Falcone e Borsellino, giudici che hanno pagato con la vita la loro onestà e coraggio. Qualcuno di questi giudici porta in Tribunale la sua idea politica. Sul tema immigrazione la Procura di Palermo chiede sei anni di carcere per chi vi sta parlando per aver difeso i confini come dice la Costituzione. Quindi, mi permetto di dire, senza che me lo deve ricordare Musk, che alcuni giudici in Italia fanno politica". "A proposito della connessione, parliamo di Musk in Italia, serve la connessione Starlink in Italia...Ci sono troppe città che non sono perfettamente connesse", ha detto "aprendo" ai satelliti del tycoon prendendo spunto da alcuni problemi tecnici di connessione.

Toghe rosse, l'affondo di Musk: Salvini lo difende. La giudice Albano lascia X

Sull'Autonomia differenziata, parzialmente fermata dalla Consulta, il vicepremier spiega: "È stata riconosciuta come costituzionalmente corretta, si invita il Parlamento a fare delle modifiche, cosa che verrà fatta, bene, un altro passo in avanti".

Si parla a lungo del Ponte sullo Stretto di Messina, infrastruttura cardine nei progetti del governo. Il Ponte "ci sarà", ha detto Salvini, che ha spiegato: "Dio non voglia che per i prossimi secoli ci sia in Italia un terremoto come quello che devastò Messina, ma per come è stato concepito, studiato e realizzato dalle migliori università italiane e straniere, il Ponte per come è strutturato sarebbe resistente anche ad un terremoto drammatico come quello del secolo scorso. Purtroppo in Italia la politica riesce a litigare anche sull’ingegneria, sul vento... Io da politico, sono contento di aver riattivato la legge, la società e di aver messo i finanziamenti necessari per fare dopo un secolo ciò che è necessario fare, ovvero unire la Sicilia con il resto d’Italia".