Giustizia, l'affondo di Elon Musk: Salvini lo difende. La giudice Albano lascia X

Continuano a far discutere le parole dell'imprenditore Elon Musk. L'affondo del co-fondatore di Tesla sulla presunta politicizzazione della magistratura italiana dei giorni scorsi - colpevole, secondo lui, di aver sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di alcuni migranti trasferiti in Albania - ha causato reazioni al limite dell'incidente diplomatico. Ma a dispetto delle reazioni critiche delle più alte cariche dello Stato - la bacchettata del presidente Mattarella e la smarcatura della premier Meloni che ha preferito prendere le parti del Capo dello Stato - il leader della Lega, Matteo Salvini, è voluto intervenire nuovamente nel discorso - dopo quell'ermetico "Musk is right" di qualche giorno fa - rimarcando che "la libertà di pensiero e di parola per chiunque è fortunatamente sacra". Salvini però non ha trovato l'appoggio dell'altro vicepremier, Antonio Tajani che, nel condividere "assolutamente" le parole di Mattarella ha voluto specificare che l'Italia è "un Paese libero, indipendente, democratico che è capace di scegliersi il proprio destino". A prendere le difese del miliardario è arrivato, però, il suo fedele braccio destro in Italia, Andrea Stroppa, che ha sottolineato come le parole di Musk fossero solo il "frutto di un pensiero onesto" e che "di certo" l'imprenditore "non voleva ledere la sovranità del nostro Paese". L'esperto di cybersicurezza ha voluto poi ricordare che queste sue dichiarazioni "le ha fatte da privato cittadino, da imprenditore e se qualcuno pensa di intimidirlo forse non ha compreso fino in fondo la persona".

Intanto le parole di Elon Musk contro i giudici italiani ("se ne devono andare", aveva scritto sul suo social network X) hanno sortito un primo effetto: la giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica e giudice della sezione del tribunale di Roma che ha competenza in materia di immigrazione, se n'è andata sul serio, ma da X. Albano ha scritto su Facebook 'fatto' annunciando di aver cancellato il suo account.