Cruciani scatenato, il vip nel mirino: "Lascia X? Musk non dormirà stanotte"

14 novembre 2024 a

a

a

Le parole di Elon Musk, proprietario di X e uomo di fiducia del presidente eletto Donald Trump, hanno provocato forti reazioni dalla replica del capo dello Stato Sergio Mattarella ("L'Italia sa badare a se stessa") alle grida scomposte dell'opposizione. È su queste ultime che si concentra Giuseppe Cruciani in un intervento nell'ultima puntata de La Zanzara, il suo programma su Radio 24. ""C’è un signore che sta facendo impazzire la sinistra italiana – ha esodito il giornalista – Di nome fa Elon, è nato in Sudafrica, ma è americano, e di cognome fa Musk. Li sta facendo impazzire! Li sta facendo andare ai matti! E perché? Perché esprime le sue opinioni sui magistrati italiani! Sui magistrati italiani che rompono il ca*** sulle decisioni del governo!".

Video su questo argomento Elon Musk e l'uscita del Guardian, cosa non torna nella "fuga" da X

Insomma, l'imprenditore di Testa e SpaceX esprime solo delle opinioni ma ha scatenato una "rivolta", continua Cruciani, "in nome della sovranità nazionale, della protezione dell’Italia! Non bisogna fare ingerenze! Ma li mor***ci vostra!”, tuona il giornalista che sottolinea l’ipocrisia di chi non ha battuto ciglio quando è stato il Vaticano, per esempio, a commentare i fatti italiani.

Magistrati e buonisti, Giordano è un ciclone: "Ci condannano all'invasione"

Ma non c'è solo la politica, tanti nomi noti dello spettacolo - spesso e volentieri di posizioni orientate a sinistra - hanno allnunciato l'addio plateale all'ex Twitter come forma di protesta. “Ma secondo te Elon Musk dormirà questa notte dopo aver saputo che Piero Pelù ha abbandonato X? Non gliene fotte un ca***o", ironizza il conduttore in riferimento al cantante che ha detto che d'ora in poi non userà più X. Per buona pace di Musk...