È sempre Cartabianca, Amendola: "Trump? La destra è forte, i Dem fanno errori"

Negli Stati Uniti ha trionfato il rosso dei repubblicani e Donald Trump è stato eletto, a valanga, nuovo presidente. Una vittoria, quella del tycoon, che secondo Claudio Amendola era prevedibile. Ospite a È sempre Cartabianca, il talk-show di approfondimento giornalistico di Rete 4, l'attore è stato stuzzicato da Bianca Berlinguer sui temi che più fanno discutere il Paese. A proposito degli Usa e delle recenti elezioni, il 61enne ha dimostrato di avere le idee chiare. "Che effetto ti ha fatto la vittoria di Trump? Te l'aspettavi?", ha domandato la conduttrice.

"Devo dire di sì. La destra nel mondo è sempre molto forte nelle campagne elettorali. Hanno una propaganda molto più immediata della sinistra": è stata la premessa dell'attore. A maggior ragione, ha spiegato, se si considera il popolo americano, che è "molto permeabile". I democratici, ha continuato l'ospite, "hanno fatto un errore dopo l'altro". Il riferimento è al cambio in corsa del candidato dopo il ritiro di Joe Biden. Sulle possibili conseguenze della vittoria di Trump, l'ospite non si è sbilanciato: "C'è stata la presentazione di una squadra agguerrita. Non lo so. Ci sono tantissime carte sul tavolo che, se vengono giocate in una direzione o nell'altra, possono cambiare gli equilibri del mondo".