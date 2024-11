Mauro Corona fa impazzire la sinistra: "Trump votato in massa, sono contento"

11 novembre 2024 a

a

a

Donald Trump ha stravinto negli Stati Uniti e Bianca Berlinguer non poteva non partire da questa notizia. Dialogando con il suo interlocutore di fiducia Mauro Corona, la giornalista ha cercato di capire quale sia il sentiment in Italia rispetto al trionfo del tycoon. L'alpinista, dopo aver preso la parola, ha espresso il suo pensiero con chiarezza: "Io avrei preferito Kamala Harris come nuova presidente Usa, ma a questo punto il mio cinismo mi fa essere quasi contento della vittoria di Trump. Forse, essendo stato votato in massa, cercherà di fare bene. Mi è nata una speranza anche in lui", ha scandito in collegamento con lo studio di È Sempre Cartabianca.

Trump affida la gestione delle frontiere all'ex direttore dell'Ice Homan

Affermazioni, quelle dell'alpinista, che avranno fatto saltare i nervi a una buona fetta della sinistra. "Ho seguito fino alle 6 di mattina", ha raccontato tornando alla lunga notte elettorale. E non è mancata una battuta: "Più che le elezioni americane, direi che sono state lezioni americane, come quelle di Italo Calvino". Trump, ha spiegato a più riprese, non era il suo candidato preferito. Ci sono però dei motivi che lo portano a credere che il tyccon possa essere un ottimo presidente: "Mi convince il fatto che la parte più povera della popolazione degli Stati Uniti, i portoricani, gli afroamericani, insomma anche i bianchi più poveri, si è fidata di quest'uomo".