Chiara Ferragni allo scoperto, il bacio con Giovanni Tronchetti Provera: la foto

Uno scatto che è la prova delle voci insistenti degli ultimi giorni. Spunta il bacio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. La foto risale al 31 ottobre 2024 durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano mostra i due, entrambi imprenditori, in atteggiamento inequivocabile. A pubblicarla è il Giornale d'Italia che fornisce dettagli della festa dove i due, dopo la fine delle relative relazioni, si sono mostrati in pubblico non lesinando effusioni come dimostra lo scatto che li mostra teneramente abbracciati.

Figlio dell'imprenditore Marco Tronchetti Provera, Giovanni ha 41 anni ed è single da un anno, dopo la separazione dalla moglie dalla quale ha avuto tre figli. La conoscenza con Ferragni, alle prese con la separazione da Fedez, sarebbe avvenuta proprio nell'ambito della scuola frequentata anche dai figli dell'influencer e del rapper. A quando l'ufficialità? Secondo le ultime indiscrezioni la nuova coppia dovrebbe uscire allo scoperto pubblicamente alla presentazione del Calendario Pirelli 2025 che si terrà il 12 novembre 2024 al Natural History Museum di Londra.