Torino, la decisione a sorpresa di Seymandi dopo la rottura con Segre: che fine fa la sua “Savio”

A oltre un anno dalla fine del fidanzamento tra Cristina Seymandi e l’imprenditore Massimo Segre, la Savio, società di spicco nel settore degli accessori per serramenti in alluminio, ha visto un significativo cambio di assetti. Seymandi, che deteneva l’80% della quota aziendale, ha ceduto la sua partecipazione all’imprenditore israeliano Nash Abramov, attuale amministratore delegato della Savio e figura chiave nel recente rilancio della società. Abramov ha rilevato la maggioranza delle quote tramite la SprinTec Group srl, società in cui detiene una quota di controllo dell’80%, con il restante 20% nelle mani del direttore generale della Savio, Luca Chiauzzi. Come svela Open, con la cessione delle quote, la Seymandi esce dal capitale della società, pur rimanendo nel consiglio di amministrazione come semplice consigliera. La cessione è stata recentemente registrata presso la Camera di Commercio di Torino, anche se i dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi pubblici.

Il passaggio di leadership ha radici nel complesso rapporto tra Seymandi e Segre: quando Abramov, manager di fiducia di Segre, fu nominato amministratore delegato al posto della Seymandi, la decisione fu vista dai media come un effetto della rottura tra i due. Tuttavia, Seymandi stessa aveva condiviso sui social l’annuncio dell’avvicendamento, descrivendolo come una scelta che avrebbe rafforzato la governance della società, con Abramov come CEO e altre figure chiave come Chiauzzi e Michael Mosso. Le prospettive di rilancio della Savio, però, hanno subito rallentamenti a causa della fine delle agevolazioni “Superbonus”, introdotte dal governo italiano per incentivare il settore edilizio. E ora l’addio di Seymandi.

La vicenda della rottura pubblica tra Seymandi e Segre, avvenuta durante una festa a Torino nel luglio 2023, aveva destato scalpore mediatico. Segre, invece di celebrare l’imminente matrimonio, aveva infatti annunciato la fine della relazione, accusando pubblicamente Seymandi di tradimento. La scena, ripresa in un video poi diffuso dai media, ha avuto strascichi legali che hanno occupato le cronache italiane per mesi..