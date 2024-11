Pietro Senaldi a valanga su Elly Schlein: "Copertura politica" ai violenti

10 novembre 2024 a

a

a

È scontro sui disordini scatenati a Bologna da militanti di sinistra, tra l'altro a pochi giorni dalla chiusura della campagna per le Regionali in Emilia-Romagna. I collettivi antifascisti, sabato, nel tentativo di raggiungere il corteo di CasaPound sono entrati in contatto con le forze dell'ordine. Se ne parla nel corso di 4 di sera, su Rete4. "Il 15 novembre sempre i giovani di sinistra organizzeranno una manifestazione contro il governo, che sarebbe del tutto legittima se non fosse che nel manifesto ci sono le facce di Giorgia Meloni e del ministro Bernini insanguinate", commenta il condirettore di Libero, Pietro Senaldi.

Meloni e Bernini sporche di sangue, il manifesto choc dell'odio rosso

SI tratta del manifesto di Cambiare rotta sul No Meloni day atto II che mostra i volti di Meloni e Benini macchiati di rosso, come colpiti da mani grondanti sangue. "È una manifestazione che parte già molto violenta - commenta Senaldi - Ecco, io credo che la sinistra dovrebbe smettere di offrire copertura politica a questo genere di manifestazioni". Invece, oppone il solito silenzio. Perché Elly Schlein "non condanna questo cartello?", chiede il giornalista.