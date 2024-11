Maria Rosaria Boccia, bomba di Striscia: "Tutoraggio". Dietro l'asse con Luca Telese

Marzo Zonetti 08 novembre 2024 a

A chi si domandava come mai, ogni volta che Maria Rosaria Boccia compariva in Tv, ci fosse sempre Luca Telese con lei, o in veste d'intervistatore o di difensore, questa sera, 8 novembre 2024, Striscia la Notizia in onda su Canale5 darà qualche risposta. L’inviato Pinuccio accenderà infatti i riflettori sul rapporto particolare fra Boccia e Telese, una sorta di “tutoraggio” che, secondo il sito Sassate.it, sarebbe iniziato a luglio durante il “Festival del libro possibile” di Polignano a Mare, dove l'imprenditrice campana accompagnava l’allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

"Dopo l’incontro di Polignano – si legge su Sassate.it – la Boccia avrebbe avuto una strategia di comunicazione 'telesiana'". La scorsa estate, quando ancora il caso era agli albori e destava scarsissimo interesse, Boccia fu più volte citata nella trasmissione In Onda. Telese e la co-conduttrice Aprile l'hanno intervistata per primi, e Boccia ha fatto la sua unica intervista giornalistica al quotidiano locale abruzzese Il Centro, guarda caso diretto da Telese. Quindi è stata due volte ospite di Formigli, e sempre con Telese a farle da sostegno morale in trasmissione, come ha fatto notare l'ultima volta anche Italo Bocchino.

Pinuccio indaga su un’altra questione che emerge dall’articolo: sembrerebbe infatti che Telese stia facendo da “talent scout” per la ricerca di una casa editrice disposta a pubblicare il libro di Maria Rosaria Boccia, di cui il giornalista potrebbe essere anche il ghost-writer. Intercettato dall’inviato del tg satirico, Luca Telese ha però smentito, ma - come dichiara il comunicato stampa del Tg di Antonio Ricci - il suo collega "Enrico Mentana", lo smentirà a sua volta questa sera in esclusiva per Striscia la Notizia.