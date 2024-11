Boccia, spunta la foto con la "chiave d'oro" di Pompei? Cosa c'è dietro

Marco Zonetti 03 novembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia torna nuovamente alla carica sui social, in attesa del servizio delle Iene di questa sera, nel quale Alessandro Sortino indagherà - con succose rivelazioni - sul mistero della scomparsa della chiave d'oro massiccio di Pompei del valore di 14mila euro, consegnata dal sindaco Carmine Lo Sapio (di centrosinistra) all'ex ministro Gennaro Sangiuliano il 23 luglio scorso. Essendo il sindaco in quota Pd, Boccia ha sempre asserito di essere stata l'intermediaria che ha operato perché la chiave venisse consegnata all'ex ministro in quota Centrodestra. Dichiarazione respinta dallo stesso sindaco, che ha definito il proprio partito "quello della città di Pompei".

Sta di fatto che la chiave non si sa dove sia finita, tanto da essere oggetto di un'indagine della Procura di Roma e della Corte dei Conti. Boccia ha sostenuto a Piazzapulita di non esserne in possesso, dichiarando: «Prima [Sangiuliano] ha detto che era stato protocollata ed era al ministero, poi dice che pensa che pensa che sia a casa mia e che è disposto a pagare di tasca sua» il valore dell'oggetto che eccede il tetto consentito di 300 euro. Concludendo: «Ma non ce l'ho io e perché se io parlo di me e fornisco le prove non vengo mai creduta?». Aspettando il servizio delle Iene di questa sera, dedicato non solo alla chiave scomparsa ma anche a nuove rivelazioni sulla ferita di Gennaro Sangiuliano e sulle chat che intercorrevano fra i due, con tanto di audio inediti tra Boccia e il sindaco di Scafati, l'imprenditrice ha pubblicato una foto nella quale maneggia un oggetto molto simile alla chiave di Pompei e che, ovviamente, ha ingannato moltissimi commentatori.

Ma si tratta del solito provocatorio utilizzo di fake. La chiave che ha in mano Boccia nella foto, infatti, non è la chiave d'oro di Pompei bensì la coda del "Tapiro d'Oro" consegnatole da Striscia la Notizia qualche tempo fa. Una coda che, se ruotata, aziona un carillon con la melodia di Passion Flower che rievoca il ricordo del loro soggiorno a Sanremo (dove Sangiuliano, il 16 luglio scorso, rimase ferito in una stanza dell'Hotel Nazionale della cittadina ligure). Nelle stories, la stessa foto è stata corredata da Maria Rosaria con la canzone Vivere di Vasco Rossi, ora nuovo idolo della Sinistra per aver dichiarato che sono tornati i fascisti. In attesa delle nuove rivelazioni delle Iene di questa sera, tutto si tiene, insomma.