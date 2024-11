Samuele Bersani, stop forzato e tour rimandato: "Problema di salute". Il post

07 novembre 2024 a

A pochi giorni dall'inizio del tour nei teatri, Samuele Bersani ha comunicato ai fan che è costretto a fermarsi. "Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro", ha premesso. Il cantautore, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, ha spiegato poi meglio il motivo dello stop: "Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi".

Problemi di cui, però, non ha detto di più. "Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce". "Con dispiacere - ha aggiunto - questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione".

"Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene", ha chiosato. Il tour "Samuele Bersani & Orchestra 2024", previsto per novembre e dicembre 2024 e già sold out in molte date, è pertanto rimandato. Cuori e parole di affetto sono arrivati in risposta. Tantissimi colleghi, tra cui Levante, Emma, Giorgia ed Ermal Meta, hanno manifestato la loro vicinanza.