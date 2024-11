Meteo, “instabilità forte”. Il Mediterraneo è ancora caldo: Sottocorona avvisa sugli effetti

07 novembre 2024 a

Che tempo ci attende nei prossimi giorni? A rispondere a tale domanda ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa un punto meteo nel corso della puntata del 7 novembre di Omnibus: “La situazione è un po' particolare. Teniamo conto che sull'Atlantico c'è una perturbazione ancora abbastanza lontana, poi cielo tornato abbastanza sereno sulla penisola iberica e sulla Francia, le nuvole si vanno a concentrare sul mar Mediterraneo, la temperatura dell’acqua è ancora relativamente alta, poco sotto i 24 gradi. Ha toccato quasi i 30 quest’estate, parliamo dell'estate ma l'acqua ha un'alta capacità termica, significa che mantiene il calore, se voi provate a spingere il vostro ferro da stiro dopo 5 minuti se lo toccate probabilmente non vi bruciate, se spengete una pentola di acqua che bolle dopo 5 minuti e ci mettete la mano almeno sta ancora a 90 gradi. Quindi l'acqua si raffredda molto lentamente, quindi la temperatura del mare, specie durante la notte, è ancora largamente sopra i 20 e questa fonte di calore fa sollevare l'aria umida, perché è sopra il mare, ed ecco l'effetto con i temporali. Ce ne sono tanti, poi si attenuano durante il giorno perché la terra diventa più calda e quindi si pareggia, però questa instabilità dovuta soprattutto alla temperatura del Mediterraneo sicuramente c’è”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 7 novembre, vede fenomeni soprattutto sul mare, quindi precipitazioni anche intense, ce ne sono più di quelle che la carta indica, però difficilmente toccano terra o lo fanno in maniera marginale. Domani, venerdì 8 novembre, questa instabilità si intensifica ancora, cioè continua a lavorare, c’è una zona di precipitazioni fortissime sul Tirreno centro settentrionale, si arriva sull’arcipelago Toscano, si sfiorano Corsica e Sardegna, i fenomeni più intensi sono sul mare dove non fanno danno, però certo le isole appunto dell'arcipelago toscano potrebbero esserne sfiorate. Sulle altre zone nulla al nord e deboli eventuali precipitazioni sulle zone del centro. Poi arriviamo alla giornata di sabato 9 novembre in cui questi fenomeni ancora interessano le zone del Tirreno, la bassa pressione che si è formata proprio qui, a questo punto entrano sia sulla Sardegna che sulla Corsica, meno in Sicilia. Ancora poche nuvole al nord, qualcuna al centro sud peninsulare, però è il mare che proprio richiama, forma e sviluppa questi fenomeni”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord addirittura 16-17 gradi sul filo dei 20, al centro forse qualcosa di più al sud, ma non non moltissimo. Quindi anche durante il giorno la temperature della terra si sale rispetto al mare, ma non la supera. La tendenza nelle prossime 24 ore è zero, cioè non ci sono variazioni significative, le temperature massime rimangono più o meno le stesse”.