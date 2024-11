MeteoGiuliacci: "Che succede se novembre non cambia". I rischi dell'Italia

05 novembre 2024 a

Finora novembre si presenta come un mese assolutamente fiacco dal punto di vista delle perturbazioni. L'anticiclone africano la fa da padrone praticamente su tutta la Penisola e non si prevedono grandi cambiamenti. Gli esperti del sito meteogiuliacci.it , però, mettono in guardia sui rischi di vivere tutto il mese di novembre come quello dell'anno scorso.

Giuliacci: "Quando arrivano pioggia e freddo". I giorni del cambio

"Se ci fosse un altro novembre mancato come quello dell'anno scorso - scrivono gli esperti di meteogiuliacci.it - e un altro Inverno saltato per quanto riguarda le precipitazioni al Centro-Sud allora sarebbero veramente guai". Il primo pericolo è proprio quello dell'estrema siccità soprattutto nella parte meridionale del Paese.