Francesca De André contro il padre Cristiano: "Monetizza coi brani di un morto"

07 novembre 2024 a

a

a

Francesca De André contro il padre Cristaino col quale non è mai corso buon sangue. La nipote del grande Faber accusa il padre di monetizzare con le canzoni di un morto e di non saper sfruttare a pieno le sue doti. In questo periodo Cristiano De Andrè è impegnato a portare in giro per l’Italia lo spettacolo "De André #DeAndré – Best of Live Tour".,

"Ho subìto una violenza", il dramma di Francesca De Andrè su Instagram

“Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare. Quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento che non ha mai imparato a sfruttare - ha detto Francesca De Andrè a Novella 2000 - Ha lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù”.