De André, Dalla e Battisti: Rai1 punta sui cantautori

Da tempo su Rai1 suona tutt’altra musica. Forse perché il direttore di rete, Teresa De Santis, ha inanellato nella sua lunga carriera giornalistica molti anni in radio. Dove la musica è di casa. Così, Rai1 punta ai grandi cantautori seguendo il solco della cultura. Che resta la vera parola d'ordine. E’ già avvenuto nelle scorse settimane quando Ulisse,il programma del sabato di Alberto Angela, ha battuto Amici celebrities. Adesso la rete ammiraglia Rai ci riprova con tre serate evento per ricordare Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Si tratta di una sera e propria sperimentazione mai avvenuta prima che non vuole assolutamente rincorrere la logica dello share, ma raccontare il Paese attraverso la musica dei cantautori. Un programma con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti. Insomma, Rai1 mostra i muscoli accontentando sia il pubblico femminile, sia quello maschile rispolverando una tradizione tutta italiana che fonda le radici sui trovatori medievali.

Dalle prime indiscrezioni, pare che ieri ci siano state le prove generali, Ornella Vanoni (una delle super ospiti della prima serata in diretta domani 16 novembre da Napoli) interpreterà una canzone molto famosa di De André. Titolo top secret. Per adesso. Ma la spifferata è già arrivata alle nostre orecchie.

In viale Mazzini, quartier generale della Rai, c’è molto entusiasmo per questo evento televisivo atteso da tutti. Rai1 sta puntando molto sulla valorizzazione della cultura percorrendo la strada che il servizio pubblico deve seguire. Non a caso di musica.