Gerry Scotti consigliere di Pier Silvio Berlusconi? "Fake totale", ma quale discesa in campo

04 novembre 2024 a

Gerry Scotti consigliere di Pier Silvio Berlusconi e redattore della piattaforma per la sua discesa in campo? “Si, come no, sono il Del Debbio de noantri... Scherzi a parte, voglio dare una risposta seria: questa è una fake news totale, clamorosa, nessuno mi ha mai fatto questa richiesta", risponde il conduttore e volto storico di Mediaset Gerry Scotti, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. "Per Pier Silvio la cosa più giusta che io possa fare è continuare a fare bene il mio lavoro”, afferma il presentatore.

Se il figlio del Cavaliere le chiedesse un parere sulla sua eventuale discesa in campo, lei come gli risponderebbe? “Come risposi a suo padre: non farlo”. Le dispiacerebbe vederlo in politica? “Non lo vorrei perdere come presidente di Mediaset”, risponde Scotti. Tra politica e tv, i conduttori hanno chiesto al conduttore in quale programma, ipoteticamente, vedrebbe bene la conduzione della premier Giorgia Meloni. “C’è posta per te, magari solo per una puntata. Ha quel piglio che le consentirebbe di tentare di risolvere certe questioni”. E ad Elly Schlein che trasmissione darebbe? “Visto che mi sembra un’appassionata di musica - ha detto Scotti a Un Giorno da Pecora - forse un programma musicale. Direi X-Factor, come presentatrice”.