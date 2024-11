Emma Bonino come sta? "Mi sono spevantata, tregua dalla politica"

02 novembre 2024 a

Emma Bonino è tornata a casa. L'avevano ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma per difficoltà respiratorie. I parametri sono stabili e le condizioni migliorate. Motivo, questo, per cui la leader di +Europa potrà proseguire la propria convalescenza a casa. La puara, però, non è mancata. "Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica", ha detto, con determinazione, in un'intervista a Repubblica. "Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza", ha ammesso.

Nel 2014, a Emma Bonino venne diagnosticato un tumore al polmone: un microcitoma da cui è guarita. Il fumo, però, resta un vizio a cui non riesce a rinunciare. "Ho qui il referto che ha accompagnato le dimissioni dalla clinica dove ho cominciato la riabilitazione cardio-respiratoria. Il percorso è stato infatti il ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito e poi in una clinica, da dove sono stata dimessa qualche giorno fa", ha raccontato, ammettendo che questa volta il timore di un peggioramento è stato forte.

"Mi hanno riportata a casa mercoledì e certo è stata dura, ripeto, per la seria crisi cardiaca e respiratoria. Mi è stata raccomandata la ginnastica sia motoria che respiratoria", ha confessato. La discussione politica, al momento, non è una sua priorità: "Renzi e la sconfitta in Liguria? Per ora niente polemiche politiche, prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose. Comunque a Renzi non ho niente da dire, né lui a me", ha chiosato la leader di +Europa.