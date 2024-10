Cerno contro Maiorino: "La calcolatrice di Meloni? Una grande per il Superbonus"

31 ottobre 2024 a

Un inizio di puntata frizzante a L'Aria che tira. Ieri la premier Giorgia Meloni è stata ospite di Bruno Vespa. Nello studio di Porta a Porta, la leader di Fratelli d'Italia ha affrontato i temi che più agitano il Paese: dai migranti alle macchine di dossier, dal no di Elkann ai fondi alla sanità. Proprio su quest'ultimo punto si è consumato un siparietto divertente. Per dimostrare che con la manovra finanziaria non ci saranno tagli alla sanità, la presidente del Consiglio ha preso in mano la calcolatrice e ha iniziato a digitare i numeri. "Sto sbagliando i conti", ha scherzato. Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, ospite da Parenzo ha attaccato Meloni e il conduttore del programma che l'ha ospitata.

"Abbiamo giornalisti che non fanno domande, ha dato i titoli e la premier ha fatto un tema libero. Fa un gioco di condizionamento psicologico del Paese", ha scandito. "Vespa è un grande professionista", l'ha subito bloccata Parenzo. A quel punto, nel discorso si è inserito anche il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno: "La calcolatrice? Te ne serviva una grande così per il Superbonus". "I banchi a rotelle me li dici dopo?", ha replicato Maiorino. Cerno l'ha fulminata con poche parole: "Quelli li ho dimenticati, li userei per rimandare insietro i calndestini". Non è mancata una pungente analisi dello scontro aperto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte e dello psicodramma del M5S. "Dovevate dire 'Grillo, ti prego, torna' e invece dite 'Vattene via, che ci siamo noi qua'", ha riassunto il direttore de Il Tempo.