Alluvioni e interventi mancati, Cerno: "Più forte dell'acqua è la burocrazia"

Un bilancio drammatico e le prime polemiche. Le immagini di Valencia, la città che più è stata colpita dal maltempo che ha travolto parte della Spagna, stanno facendo il giro del mondo e ricordano un'emergenza con la quale l'Italia ha dovuto fare i conti da poco: quella dell'Emilia Romagna. Possibile che questi fenomeni estremi, seppur prevedibili per tempo, siano i soli responsabili della distruzione e della morte? Mancano interventi di prevenzione e sostegno per ciò che la mancanza degli stessi causa. Questo è stato uno dei temi che Stefania Cavallaro, nel corso dell'edizione delle 19 del Tg4, ha lanciato sul tavolo del dibattito. Il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno ha espresso il suo punto di vista con nettezza di parole. "Più forte dell'acqua, evidentemente, è solo la burocrazia", ha scandito.

Cos'è "Dana", il fenomeno che ha messo in ginocchio la regione di Valencia

Quanto accaduto in Emilia Romagna, per esempio, è stato il frutto del "disimpegno dell'amministrazione". "Di fronte al dramma di un italiano, che vede tutta la sua vita portata via da un fiume che non doveva passare di lì, con facilità chiamiamo in causa il cambiamento climatico, il Pianeta, i marziani, ma poco diciamo su quanto invece andava fatto e non è stato fatto perché la politica, in Emilia Romagna, aveva altre priorità", ha sottolineato Cerno. "Ora vorrei vedere la stessa solerzia che c'è quando si tratta di un immigrato o clandestino da liberare nel nome dei diritti: si mobilitano le piazze come se ci fossero i buoni e i cattivi. Quando un italiano chiede aiuto, non c'è nessuno dall'altra parte", ha chiosato il direttore.