Dimartedì, Storace a valanga: "La sinistra non ci ha capito nulla", dietro la debacle Liguria

Il nuovo governatore della regione Liguria è Marco Bucci, l'ex sindaco di Genova di centrodestra. Insomma, la sinistra è riuscita nell'ennesimo capolavoro: le liti del fantomatico campo largo e la scelta del candidato del Pd, Andrea Orlando, hanno minato alla base un'elezione che qualche mese fa sembrava già vinta dopo l'inchiesta che aveva portato alle dimissioni del governatore Giovanni Toti. Cosa non ha capito la sinistra del Paese? "Stasera ho avuto la conferma, la sinistra non ci ha capito veramente nulla", afferma Francesco Storace, storico esponente della destra italiana ospite di Giovanni Floris a DImartedì, il 29 ottobre.

Elly Schlein minimizza il disastro e sottolinea il buon dato del suo partito. "Adesso qual è la cosa che va di tendenza? Siamo il primo partito della Liguria, direbbero i due comici della trasmissione Luca e Paolo, hanno vinto solo per un punto... Ragazzi avete fatto una campagna elettorale devastata da un'indagine della magistratura, col presidente" Toti "che si è dovuto dimettere per le vicende giudiziarie, ma dovevate vincere 75 a zero", attacca Storace.

Insomma, "se non vincete non è perché c'è l'astensione, l'astensione la determinate voi con le vostre politiche", conclude l'ex ministro e governatore del Lazio, "sono argomenti che non fanno più presa e se lo devono mettere in testa: la gente vuole sapere del lavoro e della salute". In altre parole, "se sbagli il bersaglio alla fine perdi le elezioni", tanto che dal 2022 a oggi su 11 regionali la destra ha vinto 10 volte.