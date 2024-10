Liguria, Sallusti affonda la sinistra: peggio di "sbagliare un rigore a porta vuota"

29 ottobre 2024 a

La Liguria ha scelto di nuovo un governatore del centrodestra e ha incoronato Marco Bucci. "Sarò il presidente di tutti, il mio ufficio sarà sempre aperto", ha assicurato a caldo dopo la vittoria. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: "Ancora una volta, il centrodestra ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto sui social. L'esito della tornata elettorale "si è risolto in un'incollatura", ha scandito invece il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, costretto a fare i conti con la sconfitta e con le conseguenze di un'alleanza debole. Questo è stato il tema che Paolo Del Debbio ha proposto ai suoi ospiti.

“Nuova iniezione di fiducia per il governo”. Donzelli e l'ennesimo riconoscimento

In collegamento con lo studio di 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità, Alessandro Sallusti ha usato parole chiare per commentare il risultato delle elezioni in Liguria. "È un record", ha esclamato per esordire il direttore de Il Giornale. Il motivo? "Puoi metterla come vuoi, ma la sinistra ha fatto qualcosa di più di sbagliare un rigore a porta vuota perché, se non vinci le elezioni quando arrestato il governatore avversario, lo costringono a dimettersi, ci sono ore e ore di trasmissioni, una anche a urne aperte per dire che quelli del centrodestra sono banditi, non sei in grado di competere", ha aggiunto.