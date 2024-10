Kate Middleton "è stata costretta": chi c'è dietro alla rivelazione del tumore

29 ottobre 2024 a

Quando Kate Middleton ha comunicato, con un video di pochi minuti, che le era stata diagnosticata una forma non meglio precisata di tumore, tutti hanno pensato che dietro ci fosse la pressione dei tabloid inglesi. In realtà, stando a quanto rivela la Bbc, a rendere necessaria una comunicazione ufficiale sono state le indiscrezioni lanciate dalle agenzie russe. La principessa del Galles, già provata dalla malattia, sarebbe stata "costretta" a comunicare senza filtri con i sudditi "per allentare le pressioni e l'attenzione morbosa sulla sua salute", riporta un articolo de La Stampa.

Le autorità britanniche avevano già precedentemente sollevato il sospetto "di un coinvolgimento russo nelle illazioni e le terapie cospiratorie diffuse per settimane da una serie di troll". Ma c'è di più. Pare che, per alimentare un tam tam impazzito di retroscena, in Russia abbiano usato "Doppelganger", cioè un generatore di "post falsi, documenti contraffatti e materiale deepfake", pensati per provare a sfuggire a chi controlla i social.