Quarta Repubblica, Cerno annienta Orfini: “Avete cacciato Renzi e ora perdete. Non accetto lezioni da te”

28 ottobre 2024 a

a

a

Nel corso della puntata del 28 ottobre di Quarta Repubblica si discute della sconfitta della sinistra alle elezioni in Liguria. Tra gli ospiti del talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro c’è il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, che va allo scontro con Matteo Orfini del Partito democratico: “Io penso che la cosa più diversa del Pd che vedo io è che quando c’ero io il segretario era Renzi e voi lo avete mandato a cagare e avete perso le elezioni in Liguria. Quindi non farmi di lezioni di chi ha cambiato idea sul Pd. Tu eri un grande giovane turco e ora sei un vecchio ottomano, che ripete sempre la stessa cosa. Tu hai cacciato dalla coalizione il tuo ex segretario e viene a parlare a me che cambio idea”.

Bucci sconfigge Orlando e viene incoronato governatore. Sonoro schiaffone alla sinistra

Prende la parola anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale: “Credo che il significato più importante non sia tanto rispetto a chi ha vinto, ma rispetto a chi ha perso. Ha perso il partito delle procure, che hanno provato a ribaltare la regione con un’inchiesta abbastanza surreale. Ha perso il partito di Sigfrido Ranucci, il partito di Report, che ha provato a ribaltare il risultato elettorale inquinando la comunicazione e l’informazione con un dossieraggio ad urne aperte, quello che è successo ieri sera sulla Rai. Ed ha perso Elly Schlein”.

A rispondere a Sallusti è lo stesso Orfini: “Le inchieste sono inchieste, si possono anche definire surreali e illegittime, ma qui c'è un dato giudiziario riconosciuto anche da Toti, è un ex presidente di regione che ha patteggiato, pur nelle modalità in cui l’ha fatto”.