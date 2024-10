Liguria, Bucci sconfigge Orlando e viene incoronato governatore. Sonoro schiaffone alla sinistra

28 ottobre 2024 a

La vittoria è di misura, non il 53,4% del 2020 di Giovanni Toti, ma dopo la bufera giudiziaria della scorsa estate che ha portato alle dimissioni dell'ex presidente, il centrodestra festeggia l'elezione di Marco Bucci, come qualcosa di storico. Il testa a testa con il candidato di centrosinistra Andrea Orlando dura lo spazio di qualche ora, poi Bucci si attesta sul 48,7% e sono le 20 quando il sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola annuncia "la vittoria certa" del candidato, che arriva con poche migliaia di voti di scarto.

I primi auguri di buon lavoro al neo eletto non arrivano dagli esponenti di maggioranza, ma da Matteo Renzi che coglie l'occasione per esaltare la sconfitta di Giuseppe Conte. Poi le parole di Matteo Salvini che esulta in tv: "I liguri hanno scelto e hanno scelto bene, contro tutto e contro tutti - dice il vicepremier, leader della Lega -. Se me lo aspettavo? Lo speravo, ma era difficile fra arresti, titoli strampalati sulla mafia, una campagna giudiziaria e mediatica devastante, però il lavoro paga. Se finirà così, è un premio al lavoro non mio ma di tanti". Per il ministro dei Trasporti "questo risultato è anche figlio del buongoverno del centrodestra e del lavoro di Giovanni Toti" e, se anche fosse andata diversamente, "il governo sarebbe andato avanti a lavorare".

"Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini - è il commento affidato ai social dalla premier Giorgia Meloni - che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri". "Avanti, insieme - conclude la presidente del Consiglio - con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia". Di "grande vittoria di squadra, insperata fino a qualche mese fa", parla il vicepremier Antonio Tajani che aggiunge su X: "Vince il Buongoverno del centrodestra!" Fratelli d'Italia, quando le sezioni scrutinate sono 1.679 su 1.785, ottiene il 15% delle preferenze: il partito della premier, nonostante il dato nettamente inferiore rispetto al 24% raccolto nella regione alle politiche di due anni fa, è il primo nella maggioranza e secondo in assoluto dopo il Pd che stacca tutti con il 28,5%. A fare la differenza nel centrodestra è la lista civica per Bucci presidente, al 9,4%, seguita dalla Lega all'8,5% e Forza Italia all'8,1%.