M5S, ciclone Capezzone: "Banda di incapaci, chi non ha fatto disastri?"

Altro che maretta. Tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ormai, è scontro aperto. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha postato sul suo blog un video ad altissima tensione diretto all'attuale leader di partito: "Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all'estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". La replica dell'ex premier non si è fatta attendere: "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione". Che cosa sta succedendo? Il rischio è che rimangano solo le carte bollate e il tentativo di duplicare (fuori tempo) la creatura politica che il M5S è stato. A 4 di sera ne ha parlato Daniele Capezzone. "Il Movimento 5 Stelle ha svolto una funzione: gli italiani erano stanchi del vecchio sistema di partiti e hanno usato i 5 Stelle come l'acido muriatico, via tutti gli altri. L'invenzione di Grillo e Casaleggio del Vaffa era un'analisi politica e sociale".

Titanic a 5Stelle, Grillo risponde a Conte: "Si faccia il suo partito" | VIDEO

Oggi, però, i temi sposati dal partito in questione per spostare l'elettorato sembrano lontani da ciò che ha causato la genesi del partito stesso. "I giovani, internet, i social: era un'idea geniale. Piccolo dettaglio: una volta sfasciato tutto, dovresti anche risolvere qualche problema. Non ne hanno trovato uno capace", ha sottolineato il direttore editoriale di Libero. Ed ecco che il ciclone Capezzone si è abbattuto senza pietà sulle evidenze: "Mi sapete citare un ministro 5 Stelle che abbia saputo fare la o con il bicchiere? Mi sapete dire un ministro 5 Stelle che non abbia fatto disastri clamorosi? Non hanno combinato niente, sono percepiti dagli italiani come una banda di italiano", ha scandito il giornalista dal centro dello studio del talk-show.