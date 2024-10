Grillo risponde a Conte: "Si faccia il suo partito". I 5Stelle ormai sono il Titanic

26 ottobre 2024 a

a

a

Il Movimento 5 stelle è "morto, evaporato", il "mago di Oz" Giuseppe Conte si "faccia il suo partito, Oz e i 22 mandati, chissà quanti voti prende. Si faccia fare una profezia da Fassino". Beppe Grillo in un video di poco più di quattro minuti risponde al presidente M5s e rivendica il "diritto a estinguere" la creatura politica "dal basso" da lui fondata con Gian Roberto Casaleggio. Insomma, l'Elevato in un afflato di cupio dissolvi vuole affondare insieme al suo Titanic pentastellato.

Il finale di Grillo è meritato e sacrosanto

"Io non voglio fare casino - commenta Grillo nel video -, da creatore del Movimento io rivendico il mio diritto all'estinzione del Movimento. Quando vedo questa bandiera dei Cinque stelle con davanti il Mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". "Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto 'Oz e 22 mandati'. Potrebbe anche arrivare all'8 per cento". Grillo sostiene che basta leggere lo statuto M5s per capire che Conte vuole accentrare tutto su di sé. Un esempio sono le elezioni regionali in Liguria e in Emilia Romagna: "Chi ha votato i candidati? C'è stata una votazione dal basso? No, sono stati catapultati, i giochi della vecchia politica".

Il MoVimento non è biodegradabile, è compostabile! https://t.co/E4gUtyW3pX — Beppe Grillo (@beppe_grillo) October 26, 2024

Tuttavia, nell'intervento, Grillo afferma anche che la sua creatura politica ha ancora ragione di esistere: "Il M5S è compostabile e non biodegradabile. Contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine, è molto moderno. E noi invece ribadiamo una politica stramorta, abbiamo candidati trapassati". Sul contratto da 300mila euro afferma che COnte ha agito con un "feticismo della comunicazione" affidando l'annuncio a un'intervista nel libro di Bruno Vespa, simbolo a suo dire della vecchia politica che ormai il M5s contiano incarna perfettamente. Insomma, "licenziato" da Conte, Grillo sembra voler far implodere definitivamente il Movimento. La telenovela pentastellata continua.