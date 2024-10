Schlein rapper con J-Ax, Verdone: "Non siamo negli Usa, esca dai soliti cliché"

27 ottobre 2024 a

Ha fatto discutere molto la decisione di Elly Schlein di improvvisarsi rapper sul placo del Forum di Assago durante il concerto degli Articolo 31. Accanto a J-Ax, la segretaria del Partito Democratico ha preso il microfono in mano e ha iniziato a cantare. Possibile che fosse parte di una strategia per attirare l'attenzione degli elettori più giovani? È stata questa una delle ipotesi che, all'indomani dello show, ha guadagnato terreno in rete. In un'intervista concessa a Libero, Carlo Verdone si è espresso sulla vicenda ed è stato chiarissimo. Alla Festa del Cinema di Roma, il regista ha presentato in anteprima la terza stagione della sua serie Vita da Carlo e, in quell'occasione, ha parlato non solo dei problemi che colpiscono la sua amata Capitale, ma anche di Sanremo e di politica.

"Non siamo in America dove Eminem che dà la mano alla Harris può spostare qualcosa", ha detto Verdone per rispondere alla domanda sulla performance di Elly Schlein. "Qua da noi la musica non ha mai cambiato nulla", ha continuato l'attore in maniera schietta. Quanto a Schlein, ha aggiunto, "che vada pure sul palco di J-Ax ma mi piacerebbe sentirla parlare in maniera un pochino più diretta dei problemi delle persone uscendo dai soliti cliché…". "Berlinguer – ha concluso – è un personaggio del passato, oggi non interessa più perché è passato troppo tempo, fa parte di un’altra epoca, è cambiata la società. La gente oggi vota solo chi fa pagare di meno… Purtroppo è un’epoca in cui non ci sono eccellenze politiche. Non solo in Italia", ha scandito.