Sondaggio Pagnoncelli: salgono Meloni e il governo, giù il Pd. Tutti i dati

C'è la Manovra finanziaria, e il caso della mail anti-Meloni del magistrato Patarnello rivelata da Il Tempo che ha riaperto il dibattito sul cortocircuito politica-giustizia. E le infinite polemiche sullevate da sinistra e le elezioni regionali alle porte (imminenti quelle in Liguria). Un periodo dicco di elementi in grado su spostare pezzi di consenso. Ebbene, a fare la fotografia dell'opinione pubblica e dell'elettorato è il sondaggio Ipsos presentato da Nando Pagnoncelli oggi, sabato 26 ottobre, il Corriere della sera. Ebbene, rispetto a un mese fa si registra un miglioramento nel giudizio per Giorgia Meloni e per il governo.

"La valutazione dell’esecutivo evidenzia un indice di gradimento (la percentuale dei voti positivi su chi si esprime, esclusi quindi i «non sa»), di 45, in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa. La valutazione della presidente del Consiglio sale di due punti con un indice che passa dal 44 di settembre al 46 attuale", commenta il sondaggista. E i partiti? Fratelli d’Italia cala dello 0,7 per cento collocandosi al 26,8%. "Il partito fatica a beneficiare dei miglioramenti della percezione della presidente e dell’esecutivo". Scende anche il Pd, di mezzo punto. Il partito di Elly Schlein si attesta al 21,2. Tra i vari risultati, la crescita della Lega che tocca l'8,6. Tornando ai leader, primo Antonio Tajani seguito da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, appaiati.