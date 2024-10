Gossip, altra tegola per Chiara Ferragni: è di nuovo single? Dove hanno paparazzato Campara

24 ottobre 2024 a

a

a

Chiara Ferragni torna al centro del gossip con le ultime voci, riferite da Tgcom24, che la vedrebbero nuovamente single. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l’influencer e imprenditrice digitale è stata spesso sotto i riflettori per presunte nuove frequentazioni, ma l’ultimo capitolo della sua vita sentimentale sembra essere giunto al termine prima ancora di essere ufficializzato. Negli ultimi mesi, Ferragni è stata associata al nome di Silvio Campara, manager di un noto marchio di moda, con il quale sarebbe stata vista in atteggiamenti complici durante l'estate. I rumors si erano fatti insistenti, soprattutto dopo che alcune riviste di gossip avevano parlato di una Chiara innamorata e serena, al punto da far pensare a una relazione ormai ufficiale. Le ultime rivelazioni hanno però raccontato un epilogo diverso.

Chiara Ferragni cerca la svolta sul pandoro-gate: la mossa per uscire dal pantano

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Campara avrebbe deciso di riavvicinarsi alla moglie, Giulia Luchi, con cui ha due figli piccoli. Le foto pubblicate dal magazine lo ritraggono in compagnia della sua famiglia, segno di una possibile riconciliazione e della volontà di proteggere i propri cari dalle pressioni mediatiche. La Luchi, che aveva mantenuto una posizione riservata durante tutto il periodo dei pettegolezzi, ora sembrerebbe intenzionata a superare la crisi matrimoniale e a ristabilire l’equilibrio familiare.

Altra separazione in casa Ferragni? E Fedez riappare sui social

Questa estate, Chiara Ferragni era stata avvistata anche in compagnia di altri uomini, tra cui il rapper Tony Effe e l’ortopedico Andrea Bisciotti, ma nessuna di queste frequentazioni ha avuto un seguito stabile. La presunta storia con Campara aveva acceso maggiormente la curiosità dei media, soprattutto per il fatto che il manager fosse già sposato, ma ora sembra che tutto si sia dissolto con l’arrivo dell’autunno.