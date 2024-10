Migranti, Del Debbio perde la pazienza con Furfaro: "Non avete risolto un c..."

18 ottobre 2024 a

a

a

Mentre mezza Europa prende lezioni da Giorgia Meloni sul tema migranti e l'idea di ricorrere a hotspot esterni, ovvero hub di rimpatrio al di fuori dell’Ue in cui trattenere le persone in attesa di risposta alle richieste d’asilo, non è più un tabù, la sinistra attacca e non ammette gli evidenti successi dell'attuale governo. Sul tavolo del dibattito di Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Paolo Del Debbio ha lanciato l'argomento che sta scatenando il mondo della politica: il modello Albania. "Si tratta di un'operazione di propaganda, si è messa su una baracconata mediatica per far vedere otto persone a prua. Noi parliamo di dodici persone. Ci sono alluvionati che non hanno preso un euro, quei soldi forse dovevano andare a loro anziché spenderne una quantità esagerata in Albania", ha detto Marco Furfaro.

A lezione da Giorgia: in Europa tutti pazzi per il modello Albania

Le parole del deputato del Partito Democratico hanno fatto togliere il freno al conduttore. "Diamo tempo di verificare. Sono vent'anni che parlate di immigrazione e non avete risolto un c***o nessuno. Dai...Almeno diamo il tempo di vedere", ha sbottato in diretta tv. "Gli sprar avevano risolto", ha allora detto Claudia Fusani per inserirsi nella conversazione. "Ma dove? È uno dei più grandi fallimenti della storia dell'immigrazione", ha replicato il giornalista. I toni si sono alzati. "Le regole del gioco? Faccio come mi pare e le regole del gioco non me le deve insegnare. Io non parlo di lei, parlo della sinistra in generale. Lei è giovane e non c'entra niente": è stato l'ultimo affondo di Del Debbio a Furfaro.