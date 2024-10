Meteo, "temporali autorigeneranti": quando e dove è atteso il peggioramento

15 ottobre 2024 a

a

a

Un "deciso peggioramento" è atteso nei prossimi giorni. Dopo una breve battuta d'arresto, il maltempo potrebbe presto tornare a dominare le previsioni meteo. Tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, "una perturbazione atlantica sospinta da una saccatura attualmente collocata sulla Penisola Iberica" contribuirà a mettere a rischio nubifragi e allagamenti al Centro-Nord. Massima attenzione sarà necessaria soprattutto in Liguria, "dove a causa della convergenza di venti si potrebbero innescare dei pericolosi temporali autorigeneranti in grado di scaricare al suolo fino a 300 mm di pioggia in poche ore", lo anticipa il team de ilmeteo.it in uno degli ultimi articoli pubblicati sul sito.

Quanto freddo farà quest'inverno: tutte le previsioni del tempo della stagione. E la neve?

Il maltempo, poi, si estenderà anche al resto della Penisola "a causa della formazione di un vortice ciclonico sui nostri mari". Che cosa bisogna aspettarsi? "Piogge a tratti anche intense e persistenti, oltre allo sviluppo di forti temporali e nubifragi", spiegano i meteorologi. "Occhio soprattutto alle regioni tirreniche del Centro-Sud e all'area ionica", si legge sul sito. In questa fase, infatti, si registrerà anche "un deciso rinforzo dei venti a rotazione ciclonica e un calo delle temperature, anche sensibile sulle regioni del Sud". Quando potremo riporre l'ombrello e riaccogliere il sole? Per attendere un'attenuazione "bisognerà attendere la seconda parte di domenica 20 ottobre", aggiungono.