Maria Rosaria Boccia bloccata da Instagram: sospese alcune funzioni

Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice e influencer che ha portato Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, è stata bloccata da Instagram. La notizia è stata diffusa dalla diretta interessata, che ormai da tempo condivide via social con i suoi follower aggiornamenti e commenti sulla vicenda che la riguarda. Lo stesso è successo, infatti, per il "fermo" da parte del servizio di rete statunitense. In cosa consiste? In una limitazione temporanea di alcune funzioni, una restrizione imposta dalla piattaforma che impedisce agli utenti di compiere azioni come postare, commentare, mettere "mi piace" e seguire account.

Quale potrebbe essere stato il motivo del blocco? Spesso a scatenare questa mossa è la violazione delle linee guida della comunità Instagram. I carabinieri del Nucleo Investigativo, intanto, hanno acquisito ieri una cospicua documentazione presso il ministero della Cultura in relazione all’indagine che ha coinvolto l’ormai ex ministro della Cultura e l'influencer. A ricevere gli emissari dei pm di Roma, arrivati intorno alle 11.30, il neo ministro Alessandro Giuli. Dal Mic è stata assicurata la massima collaborazione nel fornire tutti gli atti e la documentazione richiesta.